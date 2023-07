De Magistris consiglia la Fiorentina: “Non punterei su uno come Arthur”

"Parisi? Sono contento del suo arrivo, prima di tutto perché si riallacciano i rapporti con una società come l'Empoli, e poi perché è un giocatore che ha gamba. Non era una delle priorità come ruolo da rinforzare, ma il fatto di averlo sottratto ad una folta concorrenza è una cosa molto importante. Arthur in viola? E' un giocatore che in Italia mi è sembrato lento sia fisicamente che con la palla. La Fiorentina non ha bisogno di scommesse e lui mi sembra un giocatore che da quando è arrivato alla Juventus si è smarrito ed ha perso entusiasmo. Non mi svenerei economicamente per un profilo come quello del brasiliano. Sentenza Uefa sulla Juventus? Il fatto che ancora non si sappia nulla è una vergogna. Bianco alla Reggiana? Mi sembra una buona operazione. Per lui è meglio andare a giocare piuttosto che restare a Firenze a fare panchina. Spero per lui che possa avere lo stesso percorso di Ranieri. Cambio modulo? Per me ogni allenatore deve avere delle alternative al proprio modulo base. La Fiorentina attuale per esempio potrebbe benissimo giocare con la difesa a tre eliminando gli esterni offensivi che, Gonzalez a parte, non stanno dando alcun apporto in termini realizzativi".