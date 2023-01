De Magistris: “Alla Fiorentina manca la progettazione, col Monza è una trappola”

" La ripresa sarà difficile . Giochi contro una squadra alla portata. Ma è una partita trappola, ti devi caricare al punto giusto. Poi il Monza con Palladino ha fatto diversi punti. Sul mercato la Fiorentina non si è rafforzata, anzi si è indebolita. Abbiamo solo cambiato i giocatori dell'anno scorso. Amrabat lo puoi anche vendere, ma se poi non lo sai sostituire è inutile. I nomi che girano non fanno la differenza. Certo non puoi comprare grandi giocatori, ma nemmeno questi. Devi muoverti prima, senno finisce come Alvarez. Per me a Firenze manca la programmazione. Bonaventura sono contento che rinnov i, mentre Venuti paga i troppi errori commessi."

Sulla conferenza di Italiano: "Non sono d'accordo su Amrabat. Per me non giocherà domani. E non sono d'accordo su questo. Io se fossi in lui giocherei. I 10 giorni di vacanza per me sono troppi. Io domani farei giocare Bianco a centrocampo. Davanti il problema c'è, il centravanti deve fare gol. Su Nico non commento più. Il giocatore è cagionevole.