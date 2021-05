De Giovanni: “Fiorentina, gestione ondivaga. Per Commisso è colpa della stampa”

Il commento dello scrittore tifoso del Napoli: "Callejon? E' stato preso un buon pediatra per fare un'operazione di ortopedia"

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Gattuso ha fatto un bel campionato ma anche una serie di errori impressionante. Ha perso contro lo Spezia ed è stato malmenato in Coppa Italia dall'Atalanta, che non è il Barcellona. E' un buon allenatore, migliorabile in molti aspetti. Avrebbe meritato la conferma ma non si può dire che abbia fatto una stagione da otto in pagella".