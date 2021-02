De Biasi: “Fiorentina da medio-alta classifica. Servirebbe lo stadio di proprietà”

Gianni De Biasi, attuale CT dell’Azerbaigian, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno a proposito del momento della Fiorentina:

Prandelli?A Firenze ha trovato casa sua, la Fiorentina è una buona squadra nonostante l’andamento in stagione, la rosa è adeguata per arrivare in zona di medio-alta classifica. Udinese attuale? Rispetto a 10 anni è cambiata totalmente la realtà, ha vissuto buoni momenti negli anni passati con giocatori che si sono poi consacrati in grandi club ma Gotti sta facendo un buon lavoro. De Paul? A 26 anni deve trovare collocazione se vuole dimostrare le sue qualità, in campo è uno che vuole la palla e il gioco passa spesso dai suoi piedi. Anche in nazionale gioca molto bene, ha grande visione ed anche un buon fisico. Stadio di proprietà? Tutte le grandi realtà hanno uno stadio di proprietà di buona qualità. Firenze ha tutte le possibilità per adeguarsi al mondo del calcio attuale. La Fiorentina è patrimonio della città e credo sarebbe giusto trovare una soluzione in questo senso.