D’Amico: “ACF-Gattuso? Conosco Rino, la risposta migliore la deve dare lui”

L'agente: "La risposta migliore a tutto questo deve darla lui, spiegando come sono andate alcune cose e mettendoci come sempre la faccia"

L'agente e operatore di mercato Andrea D'Amico ha parlato anche delle ultime, turbolente settimane di Gennaro Gattuso nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb. Queste le sue dichiarazioni: "Caos attorno a Gattuso dopo l'addio lampo alla Fiorentina e la vicenda Tottenham? Conosco molto bene Rino. E penso che la risposta migliore a tutto questo debba darla lui, spiegando come sono andate alcune cose e mettendoci come sempre la faccia".

D'Amico ha poi concluso: "Quanto accaduto con i tifosi inglesi che gli hanno lanciato accuse sessiste e omofobe non fa assolutamente parte del modo di comportarsi di Rino. E certamente non si possono utilizzare le dichiarazioni vecchie per bollare una persona".