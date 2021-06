Gattuso, la ricostruzione dagli Stati Uniti: c’è il giallo clausola

Jorge Mendes aveva chiesto di fissare a due milioni la clausola rescissione

Il Corriere dello Sport sintetizza la vicenda Gattuso-Fiorentina affrontata dal New York Times. Si parla anche della penale per uscire dal contratti. Jorge Mendes aveva chiesto di fissare a due milioni la clausola rescissione, la Fiorentina la voleva più alta, anche per non rischiare di trovarsi spiazzata a pochi giorni dall'inizio della stagione. Le parti, secondo il quotidiano il NYT, si sarebbero accordate sulla cifra di dieci milioni, ma il contratto non è mai stato formalizzato.