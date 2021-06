“L’allenatore voleva il lavoro, il suo agente di più”: il NYT parla di Gattuso

Nell'edizione online del famosissimo giornale a stelle e strisce viene dedicato un lungo articolo alla vicenda relativa all'ex tecnico del Napoli, al suo procuratore ed ai viola

Sarà che il presidente della Fiorentina è un importante (e ricco) imprenditore statunitense, fatto sta che anche il celebre New York Times, nella sua edizione online, racconta della grottesca vicenda che ha visto protagonisti Gennaro Gattuso, il suo procuratore Jorge Mendes e la Fiorentina. In un lungo articolo intitolato "The Coach Wanted the Job. His Agent Wanted More" si fa la cronistoria di quanto accaduto nei ventitré giorni dell'ex giocatore del Milan da tecnico gigliato, questo nonostante il patto di riservatezza stipulato dalle parti. Gattuso e Mendes volevano che la Fiorentina acquistasse in ogni modo tre giocatori (Sergio Oliveira, Goncalo Guedes e Jesus Corona) da pagare 20 milioni ciascuno e con stipendi da tre milioni netti per cinque anni.