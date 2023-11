Dall’Inghilterra: “Italiano tra i 50 allenatori migliori del Mondo”

L'allenatore della Fiorentina infatti, viene premiato per il suo modo di giocare offensivo e divertente che l'ha portato alla 21° posizione. Sopra allenatori come Allegri e Stefano Pioli.

"Questo è un allenatore, del resto, che continua a spingere sempre più in alto ad ogni stagione". In questo modo Fourfourtwo, noto sito inglese, ha commentato la scelta di inserire Vincenzo Italiano nella TOP 50 degli allenatori più bravi del Mondo. L'allenatore della Fiorentina infatti, viene premiato per il suo modo di giocare offensivo e divertente che l'ha portato alla 21° posizione. Sopra allenatori come Allegri e Stefano Pioli.