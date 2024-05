Dalla Svezia: “Fiorentina interessata a un centrocampista classe 2007”

Secondo quanto riportato da Fotbolltransfers.com, la Fiorentina ha messo gli occhi su Omar Krajina, centrocampista classe 2007 in forza al BK Häcken. Il club italiano ha intenzione di invitare il talento offensivo ad una prova quest'estate per vederlo nell'ambiente italiano. "Ho sentito anche io questa voce, ma non ho ancora ricevuto un invito dalla Fiorentina", le parole di Tomas Andersson direttore del settore giovanile dell'Häcken