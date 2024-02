Dal VP: faccia a faccia tra giocatori e Italiano, Nico e Arthur da valutare

La Fiorentina è tornata oggi pomeriggio in campo al Viola Park, per il primo allenamento della settimana, in vista della preparazione al Frosinone. Radio Bruno Toscana ha fatto il punto sulla giornata odierna e raccontato del primo incontro faccia a faccia tra i giocatori e Italiano. l'interesse principale è capire le condizioni di Arthur da qui a domenica. Il brasiliano ha fastidio agli adduttori e non è al 100%. Italiano ne ha bisogno perché Maxime Lopez non sta dando certezze in sua vece. Resta da valutare un suo impiego col Frosinone. Chi tornerà disponibile è Ikonè, scontata la squalifica. Da capire anche come sta Nico Gonzalez, ha giocato solo 20' col Lecce e non è sicuramente al meglio. L'obiettivo è portarlo nella miglior condizione possibile per domenica. Così come lo stesso discorso vale per Sottil, anche lui rientrante dall'infortunio.