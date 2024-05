Dal VP: Commisso niente Brugge: torna in USA. Ma ci sarebbe ad Atene, le ultime

Il presidente Rocco Commisso ha comunicato alla società che non sarà presente per il ritorno di Conference ma rientrerà in America.

Come riportato da Radio Bruno: Rocco Commisso rimarrà a Firenze fino a martedì, data in cui ripartirà per gli USA a causa di impegni improrogabili. Ha fatto sapere alla squadra e a tutto il mondo Fiorentina che farà di tutto per tornare presto, con la speranza di poter viaggiare verso Atene il giorno della Finale di Conference League. Lo riporta Radio Bruno.