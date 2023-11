Dal Viola Park: Kayode verso l’esclusione e Beltran? Davanti Nzola o Kouamé

Stamani la Fiorentina ha svolto la rifinitura al Viola Park, alle 16 - si apprende da Radio Bruno - la squadra partirà verso Milano dalla stazione di Santa Maria Novella. Sono rientrati i nazionali e già ieri Quarta e Gonzalez si sono allenati in gruppo, mentre Mina ha svolto lavoro differenziato. Kayode non è ancora al 100%, si va verso una non convocazione del classe 2004. È fuori da quasi un mese per l'infortunio alla caviglia che non sembrava così problematico, ma ad ora non è in condizioni di essere convocato. Sulla fascia destra Parisi è sicuro di giocare, dall'altra parte agirà capitan Biraghi. Beltran invece lavora in gruppo, ma c'è da capire quanto fastidio e dolore ha per la botta al costato. Difficile che possa essere titolare, la partita per il posto da centravanti rimane aperta. Nzola sembra favorito, ma resta viva anche l'opzione Kouamé.