La partita

Milan-Fiorentina, una partita che vale tanto per entrambe le squadre. Da un lato c'è la Viola di Italiano che sogna grandi posti in classifica e con una vittoria può continuare a sognare. Dall'altra c'è un Milan martoriato dagli infortuni che deve vincere per evitare una crisi che potrà compromettere la stagione.

Milan

Sono 8 i giocatori non disponibili per i rossoneri di Stefano Pioli. Gli infortuni sono tanti e la formazione è quasi obbligata con Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez come terzini. I centrali saranno Tomori e Thiaw. In mezzo al campo pronto il solito Krunic, con Loftus-Cheeck e Reijnders ai lati. Davanti non c'è scelta, Pulisic e Chukwueze gli esterni e la punta sarà lex Luka Jovic. Possibile convocazione per il giovane Camarda, attaccante classe 2005.

Fiorentina

Italiano recupera Kayode e Beltran, adesso bisogna capire chi dei due giocherà. Terracciano come sempre in porta, a destra Parisi parte in vantaggio con Milenkovic e Quarta costretti alla titolarità visto l'assenza di Ranieri. Sulla sinistra gioca Biraghi. Arthur-Duncan la coppia del centrocampo, con Nico Gonzalez e Brekalo sugli esterni. Bonaventura il trequartista alle spalle, per adesso, a Nzola. Attenzione alla carta Beltran.

FORMAZIONI

Serie A 25/novembre ore 20:45 MILAN FIORENTINA 4-3-3 Modulo 4-2-3-1 PIOLI Allenatore ITALIANO

In campo MAIGNAN 16 CALABRIA 2 THIAW 28 TOMORI 23 HERNANDEZ 19 LOFTUS-CHEEK 8 KRUNIC 33 REIJNDERS 14 CHUKWUEZE 21 JOVIC 15 PULISIC 11 TERRACCIANO 1 PARISI 65 MILENKOVIC 4 QUARTA 28 BIRAGHI 3 ARTHUR 6 DUNCAN 32 NICO GONZALEZ 10 BONAVENTURA 5 BREKALO 17 NZOLA -18