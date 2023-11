Dal Viola Park: Kayode e Mina pronti per giocare. Giovedì Nzola e Terracciano?

I soliti aggiornamenti quotidiani direttamente dal Viola Park degli inviati di Radio Bruno. Non ci saranno grandi rotazioni Giovedì perché la Fiorentina deve vincere per passare al prossimo turno. Kayode e Mina sono entrambi abili e arruolabili dal tecnico Italiano e le indicazioni sono positive. Giovedì Kayode dovrebbe partire dalla panchina con buone possibilità di entrare a partita in corso, mentre Barak dovrebbe mettersi dietro la punta con Maxime Lopez in mediana. Davanti potrebbe giocare Nzola, mentre in porta Terracciano dovrebbe battere la concorrenza di Christensen.