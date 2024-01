Dal Viola Park: domani giornata di riposo. Ecco quando tornerà Commisso

Le ultime novità direttamente dal Viola Park tramite gli inviati di Radio Bruno. La Fiorentina in campo in vista della sfida contro l'Inter ha ritrovato Lunedì Nico Gonzalez e Dodo e ieri Castrovilli. Le indicazioni sull'argentino sono positive, ma ancora non è chiaro quanti minuti possa avere nelle gambe. Domani la Fiorentina non si allenerà perché è previsto un giorno di riposo. Tra dieci/quindici giorni dovrebbe tornare il presidente Commisso a Firenze.