Dal Viola Park: Bonaventura a parte, Nzola non si allena. Belotti rifiata

La Fiorentina è tornata ad allenarsi questo pomeriggio, all'indomani delle fatiche di Conference che hanno sancito l'approdo in semifinale. Vincenzo Italiano ha solo due giorni per preparare al meglio la trasferta di Salerno, nella 33° di Serie A. Nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno si è fatto il punto sulle condizioni dei giocatori acciaccati. A cominciare da Bonaventura che non si è allenato neanche oggi. Jack ha svolto lavoro personalizzato per i problemi alla caviglia di cui soffre. Difficile immaginarlo aggregato al gruppo, per poter recuperare nei prossimi impegni. Chi era assente anche oggi al Viola Park è Nzola che non si è allenato per gli stessi motivi personali che lo hanno reso indisponibile ieri. Belotti, invece, ha effettuato un allenamento di scarico, come gli altri titolari. Era in dubbio ieri sera e ha stretto i denti. Domenica però potrà rifiatare a Salerno, in vista della semifinale di ritorno con l'Atalanta.