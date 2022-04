Dal CS: Odriozola e Jack ancora a parte, ma c’è un recupero in difesa

La Fiorentina si è ritrovata stamattina per l'allenamento: Odriozola e Bonaventura lavorano ancora a parte, Nastasic in gruppo

Radio Bruno ha fatto il punto della situazione di casa Fiorentina , dal Centro sportivo "Davide Astori". Dove la squadra gigliata si è ritrovata stamattina per l'allenamento. Nell'ambiente si respira entusiasmo , ma non euforia. Sabato arriva a Firenze arriva il Venezia e in stagione ci sono tante partite da non prendere sottogamba. Stamattina, dalle ore 11, la squadra è tornata a lavorare ai campini dopo il giorno di riposo concesso ieri: un premio per la vittoria ottenuta al 'Maradona' di Napoli .

Oggi si è svolta una seduta di scarico, mentre nella seconda parte spazio ad alcune partitelle. Odriozola e Bonaventura non vi hanno preso parte, per entrambi prosegue il lavoro personalizzato. Le sensazioni - secondo l'emittente - sono più positive per il terzino basco, mentre il percorso dell'ex Milan appare più lungo. La buona notizia riguarda Matjia Nastasic, recuperato dopo i problemi che lo avevano escluso dai convocati per Napoli. Il centrale serbo si è allenato oggi in gruppo per l'intero svolgimento della seduta. Domani l'allenamento a porte aperte, dalle 18:30 sul terreno dello stadio Franchi. 16;30 sia giovedì che venerdì, come poi si disputerà allo stesso orario la partita col Venezia, sabato.