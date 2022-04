Firenze torna protagonista: l’affetto dei tifosi per una Fiorentina vincente

Tutte le informazioni per l'allenamento a porte aperte e per il match contro il Venezia

La festa a Campo di Marte, l'allenamento a porte aperte e il prezzo popolare dei biglietti per il match di contro il Venezia. Insomma, questa Fiorentina è dei tifosi e gioca per loro e finalmente la città di Firenze è pronta a tornare protagonista. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'affetto dei tifosi ha travolto completamente giocatori e società viola. Domani ci sarà l'allenamento a porte aperte, basta il green pass e la mascherina FFP2. Alle 17.30 si apriranno i i cancelli della Maratona per accogliere i tifosi. Anche i prezzi per il match contro il Venezia dimostrano la voglia di unire squadra e tifosi. Basteranno 10 euro per l'accesso in curva, mentre per il settore più costoso serviranno 150 euro. E poi c’è la promozione valida per tutti gli under 14: l’adulto che comprerà il proprio biglietto, a prescindere dalla collocazione, potrà portare con sé un ragazzo fino ai 14 anni aggiungendo appena 5 euro alla spesa complessiva. Insomma, Firenze ha voglia di ripartire e sognare con questa bellissima Fiorentina.