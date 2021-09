Dal CS: Nico verso la panchina. Italiano darà continuità allo zoccolo duro?

Il punto sull'allenamento odierno

Dal Pentasport di Radio Bruno arrivano delle indicazioni interessanti in vista della sfida di domani contro l'Inter direttamente dal centro sportivo Davide Astori. Nico Gonzalez sta lavorando con i compagni, ma già dal giorno dopo la vittoria di Genova le condizioni dell’argentino erano sembrate rassicuranti. Quello che resta da capire è se il giocatore sarà al 100% per poter essere schierato dal primo minuto. Non filtra ottimismo, ma la convocazione ci sarà. Inoltre sembra che Italiano sia intenzionato a dare continuità a quello che è lo zoccolo duro della squadra. Odriozola e Biraghi sugli esterni con Milenkovic e Quarta (in vantaggio) su Igor a completare il reparto. In mezzo Bonaventura farà gli straordinari con Duncan favorito per il ruolo di altra mezz’ala. Per la regia si candida Torreira, visto il forfait di Pulagr. Con il secondo, per la logica dell’alternanza, che sembra favorito. In avanti, intoccabili Vlahovic e Callejon, si giocano un posto Saponara e Sottil per completare il tridente. Clicca qua per leggere le probabili formazioni di Fiorentina-Inter