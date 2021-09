Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: Venuti out, dubbio Nico. A metà campo…

Domani sera si torna in campo, al Franchi si gioca Fiorentina-Inter: tutti i dubbi di Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi

Redazione VN

Neanche il tempo di rifiatare dopo la bella vittoria di Genoa che è già vigilia di Fiorentina-Inter, quinto impegno dei viola in campionato che arriva dopo le tre vittorie di fila contro Torino, Atalanta e Genoa.

Fiorentina

Si apre di conseguenza il rebus legato alla formazione viola, partendo da due certezze: sia Castrovilli che Venuti non prenderanno parte alla gara. Il primo, uscito anzitempo sabato per un forte trauma all'addome, resterà in osservazione all'ospedale fino a domani, mentre il secondo - riporta Radio Bruno - non è ancora al 100% dopo i problemi a spalla e polpaccio subiti a Bergamo e non verrà quindi rischiato da mister Italiano.

Al netto di queste due assenze, sono come al solito tante le incognite legate agli undici che scenderanno in campo dall'inizio. Davanti al confermato Dragowski agiranno Odriozola, Milenkovic (di rientro dopo il turno di riposo concesso a Genova) e capitan Biraghi. L'ultimo posto in difesa se lo giocheranno Quarta, Igor e Nastasic. A centrocampo i dubbi maggiori: Duncan parte avanti alla concorrenza per la sostituzione di Castrovilli, mentre resta aperto il ballottaggio tra Pulgar e Torreira. Probabile che Bonaventura venga chiamato agli straordinari, a meno di clamorose sorprese. La presenza in attacco di Nico Gonzalez, sostituito a scopo precauzione due giorni fa a seguito di un leggero affaticamento muscolare, è subordinata alle risposte che darà l'argentino nell'allenamento di oggi e la rifinitura di domani: filtra un cauto ottimismo. A destra Callejon favorito su Sottil, possibile chance a gara in corso per Saponara. Nessuna incertezza sulla titolarità di Vlahovic.

Inter

Ieri mattina - si legge su sul CorSport - Joaquin Correa e Arturo Vidal hanno svolto un programma differenziato e restano in dubbio per il match di domani. Nonostante l'assenza di fratture, l'argentino continua ad avvertire dolore per la contusione rimediata al bacino. Ragion per cui oggi verrà fatto un nuovo punto della situazione attraverso il quale capire se, nel caso, il Tucu potrà essere abile al massimo per la panchina.

La convocazione è l’obiettivo anche del cileno, ai box per un affaticamento alla coscia destra, effetto del tour de force in nazionale. A centrocampo, comunque, non ci sono particolari problemi per Simone Inzaghi visto che tornerà Calhanoglu dal 1' e che, in panchina, si accomoderanno Vecino e Gagliardini. Più complesso il discorso per l’attacco: la scelta ricadrà ancora una volta su Dzeko, che contro il Bologna non ha potuto riposare. Al Franchi si rivedrà pure Perisic sulla sinistra. Da capire, invece, se a destra ci sarà la conferma di Dumfries oppure se Inzaghi preferirà rimettere tra i titolari Darmian.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3) - Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta (Igor, Nastasic), Biraghi; Bonaventura (Benassi), Torreira/Pulgar, Duncan (Maleh); Nico Gonzalez (Sottil), Vlahovic, Callejon (Sottil).

INTER (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic (Di Marco); Lautaro, Dzeko.