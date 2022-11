Dal CS: Nico in gruppo ma non ci sarà. Castrovilli gioca anche la partitella!

Arrivano, come di consueto, gli aggiornamenti dal centro sportivo della Fiorentina per quanto riguarda la giornata d'allenamento odierna. A renderli noti è Radio Bruno dalle proprie frequenze. Squadra che si è allenata questa mattina ai Campini. Alla sessione ha partecipato regolarmente Nico Gonzalez, sebbene non sarà convocato per il match con il Milan. Ancora a parte, invece, Riccardo Sottil, la speranza è di rivederlo nel 2023. Buonissime notizie per quanto riguarda Castrovilli, l'ex Cremonese è infatti rientrato quasi definitivamente in gruppo e ha addirittura partecipato alla partitella odierna. Chiaro, ovviamente, che non sarà presente domenica, ma ci si augura di averlo al 100% già da gennaio.