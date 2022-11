Gonzalez out anche contro il Milan, ma lunedì volerà in Qatar

Le condizioni fisiche di Nico Gonzalez sono argomento di dibattito pubblico da settimane a Firenze. Per via, soprattutto, del mondiale in arrivo. L'argentino non ci sarà nemmeno contro il Milan, ma lunedì - scrive La Nazione - volerà in Qatar per rispondere alla convocazione di Scaloni in vista del Mondiale. L’Argentina non ha reso pubblico l’elenco dei convocati come hanno già fatto altre federazioni (probabilmente lo farà proprio nella giornata di lunedì) ma Nico è già sicuro da giorni di far parte della spedizione. Da quando un medico della Selección è arrivato a Firenze per accertarsi delle sue condizioni fisiche dopo il problema muscolare accusato nei primi minuti di Fiorentina-Inter.Dall’Argentina, non è una novità, sono convinti che Gonzalez tutto sommato stia bene (stando al report del club viola non ha mai avuto problematiche, in patria si è parlato di lieve stiramento).