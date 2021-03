Dal CS: le ultime sugli infortunati. Amrabat in gruppo, Biraghi e Kokorin…

Dal Pentasport arriva il consueto punto sull’allenamento odierno della Fiorentina. Dopo due giorni di riposo, i viola hanno infatti ripreso quest’oggi gli allenamenti nella settimana che porterà domenica alla sfida contro il Milan di Stefano Pioli. Per quanto riguarda la seduta di quest’oggi, la notizia più importante riguarda Amrabat. Il centrocampista marocchino, non convocato per la trasferta di Benevento, si è allenato regolarmente in gruppo ed è quindi a completa disposizione di Prandelli. Per Biraghi invece ancora differenziato, dopo il pestone ricevuto prima della partita di Benevento. Kokorin invece ha svolto ancora oggi un lavoro specifico e a parte.

