Bocci: “Vlahovic? Rinnovo o cessione. Adesso la squadra mostri continuità”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, al Pentasport di Radio Bruno:

Rinnovo Vlahovic? Andava blindato nel momento in cui è stato deciso di dargli fiducia. Prandelli lo ha scelto, lo ha sempre schierato titolare. In quel momento serviva il nuovo contratto, adesso va fatto il prima possibile. Ogni rete che fa rende tutto più difficile. Se non rinnova, sarà ceduto. Benevento? La squadra non ha svoltato, dopo una buona partita spesso è caduta. Adesso sono chiamati tutti alla missione della continuità.