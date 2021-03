Fascetti: “Impressionato dalle dichiarazioni di Prandelli. Vlahovic ha tutto”

Eugenio Fascetti, ex allenatore con un passato anche a Firenze, ha analizzato il momento della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a Radio Bruno nel programma A pranzo col Pentasport:

Prandelli? Mi hanno fatto impressione le sue dichiarazioni. In questo momento stare alla Fiorentina è come avere una mannaia sulla testa. Perdere col Benevento sarebbe stato un dramma. Lui è un ottimo allenatore e credo non pensasse di trovare queste difficoltà coi viola. Anche col Benevento i gigliati hanno vissuto 20 minuti nella ripresa molto difficili. Non puoi rischiare di rimettere in gioco gli avversari dopo un 3-0. Capisco la sua stanchezza, che immagino sia soprattutto nervosa. Vlahovic? Già un paio di anni fa parlai del suo potenziale. Ha tutto quello che serve ad un attaccante e sembra anche un ragazzo serio. Secondo me è destinato a crescere e a giocare con calciatori di grande qualità.