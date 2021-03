I probabili convocati di Mancini: Biraghi perde il posto, Castrovilli spera

La Nazionale tornerà protagonista dopo il prossimo turno di campionato e sarà un appuntamento importante. Non solo perchè sono in programma 3 sfide di qualificazione ai Mondiali 2022 (contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania) ma anche perchè si tratta dell’ultima occasione per Ct Mancini di valutare i giocatori prima dell’Europeo. E allora la Gazzetta dello Sport racconta che ci saranno convocazioni allargate a 34/35 nomi, ma nell’elenco dei probabili non risulta Cristiano Biraghi, che fin qui è stato una presenza fissa nel gruppo azzurro. Le speranze di avere una rappresentanza della Fiorentina ricadono su Gaetano Castrovilli che, secondo questa previsione, si gioca il posto con Soriano.

I PROBABILI CONVOCATI

PORTIERI Donnarumma, Sirigu, Cragno (più uno tra Meret, Gollini e Silvestri)

DIFENSORI Florenzi, Mancini, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Toloi, Chiellini, Bastoni, Spinazzola, Emerson, Calabria (Romagnoli)

CENTROCAMPISTI Jorginho, Locatelli, Barella, Lo. Pellegrini, Verratti, Pessina, Cristante, Castrovilli (Soriano)

ATTACCANTI Chiesa, Bernardeschi, Immobile, Belotti, Kean, Insigne, Berardi, El Shaarawy, Caputo, Grifo