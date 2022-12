Dal CS: Italiano prepara la gara contro il Monaco con le solite assenze

La Fiorentina è tornata ad allenarsi nella giornata di oggi in vista dell'amichevole di sabato contro il Monaco sotto gli occhi di Italiano. Il Pentasport ha riportato le ultime novità dal centro sportivo Davide Astori. Bisogna capire le condizioni degli acciaccati viola. Kouamè è stato fermato da una lombalgia. Maleh e Terzic fermi per un'influenza.Sottil lavora ancora a parte, così come Nico Gonzalez. Possibile vedere in campo Castrovilli dopo 8 mesi di stop.