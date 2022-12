Sabato arriva il Monaco: occhi puntati su Castrovilli. Attesa per il ritorno

La Nazione si sofferma sulla prossima amichevole in casa viola tra Fiorentina e Monaco, in scena sabato alle 15.00 allo stadio Franchi. Il match potrebbe essere importante non solo per i tifosi, che potranno veder giocare la Fiorentina, ma anche per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista non gioca una gara ufficiale dal 16 aprile. Sono passati 8 mesi e sabato potrebbe tronare a solcare i campi di gioco, per poter diventare una pedina importante per il futuro della Fiorentina.