Dal CS: buone sensazioni su Ribery, ma persiste la cautela. Lo stop di Bonaventura…

Nel corso del “Pentasport” si è fatto il punto sulle condizioni della rosa gigliata, impegnata oggi nella ripresa degli allenamenti. Detto di “Jack” Bonaventura per il quale il report diramato da Acf ha confermato lo stop per l’ex Milan. Arrivano buone notizie sulla situazione riguardante Franck Ribery. Il fuoriclasse francese oggi si è allenato in gruppo, dopo aver fatto gli straordinari nel weekend. La Fiorentina e Cesare Prandelli non vogliono, tuttavia, forzare. Il reinserimento di FR7 avverrà in modo graduale, senza nessuna accelerazione sulla tabella di marcia che possa rappresentare una ricaduta.