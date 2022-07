Dal Cile: Pulgar, ACF vuole chiarimenti sulle molestie di gruppo che lo riguardano

Dopo la vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista, dal Cile assicurano che la Fiorentina abbia chiesto informazioni a Erick Pulgar sulle presunte molestie di gruppo dopo una festa con amici nella sua abitazione. Come scrive ElDeportivo, il club viola esige delucidazioni sulla vicenda sebbene il centrocampista con un comunicato aveva fatto sapere che le accuse non lo riguardavano in prima persona. Intanto Pulgar non si sta allenando con i compagni a Moena ed è uno dei giocatori chiave per sbloccare l'affare Dodò.