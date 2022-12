Dal centro sportivo: Venuti ancora a parte, il probabile XI anti Always Ready

Lorenzo Venuti lavora ancora a parte, Gaetano Castrovilli invece è in gruppo. Mancano all'appello i nazionali, mentre sono rientrati Barak e Kouame, scesi in campo con Repubblica Ceca e Costa d'Avorio prima dei Mondiali. Domani alle 18 l'amichevole contro i boliviani del Club Always Ready, la probabile formazione viola: Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Maleh, Duncan; Benassi, Bonaventura, Saponara; Cabral.