Dal centro sportivo: Ribery verso la panchina, pronto Kouame. A centrocampo…

Il francese accusa qualche acciacco

Arrivano novità importanti dal Pentasport di Radio Bruno riguardo l'undici che domani scenderà in campo nella trasferta della Sardegna Arena. Stando a quanto riportato dall'emittente Franck Ribery potrebbe non partire dal primo minuto. Il francese è infatti destinato alla panchina a causa di qualche acciacco dovuto alle tante botte subite nella sfida contro la Lazio. Per sostituirlo la scelta dovrebbe ricadere su Christian Kouamè. L'ivoriano ha già giocato titolare dal ritorno di Iachini nella sfida contro l'Atalanta, nella quale realizzò l'assist per Vlahovic per il momentaneo pari viola.