Dal centro sportivo: Pezzella sempre più verso la panchina, pronto il sostituto

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio di Inter-Fiorentina, non arrivano buone notizie dal centro sportivo: secondo quanto riporta Radio Bruno, infatti, il capitano German Pezzella, già out contro il Torino, va verso un altro forfait. Il difensore argentino è ancora alle prese con i postumi del problema fisico patito nell’amichevole di due settimane fa contro la Reggiana e le possibilità di vederlo partire dalla panchina domani sera sono molto alte. Al suo posto dovrebbe essere confermato Federico Ceccherini, in campo dall’inizio anche contro il Toro.