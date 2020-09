VN – Pezzella, l’agente è in Italia. Rinnovo fermo, il Milan ci pensa ancora

L’agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno, è a Milano. Il centrale argentino piace sempre al Milan e ha apprezzamenti anche all’estero. Il discorso rinnovo è fermo e il capitano viola si guarda intorno, anche alla luce del fatto che il suo contratto è in scadenza 2022. La valutazione è intorno ai 15 milioni, chissà che la presenza in Italia del suo manager non possa portare a sviluppi.

