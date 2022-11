Dal centro sportivo: minuti per un recuperato nelle prossime amichevoli

Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno, la Fiorentina è tornata al lavoro per prepararsi in vista delle prossime amichevoli prima di scendere nuovamente in campo in Serie A ad inizio 2023, e tra i giocatori che stanno dando segnali positivi ce né uno in particolare. Gaetano Castrovilli sta infatti continuando ad allenarsi e vuole recuperare, tanto che in una delle prossime amichevoli potrebbe essere impiegato e trovare minuti importanti nelle gambe. Il suo recupero sembra al momento essere più rapido rispetto alle previsioni. Nel frattempo oggi l'allenamento si svolgerà con un freddo pungente e sotto molto vento. Domani la prima amichevole contro l'Arezzo(CLICCA QUI PER VEDERE TUTTE LE PROSSIME AMICHEVOLI DELLA FIORENTINA).