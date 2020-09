Dal Centro Sportivo: allenamento sotto lo sguardo di Commisso, le condizioni di Pezzella

Come riportato da Radio Bruno Toscana, l’allenamento della Fiorentina è iniziato alle ore 18 ed interrotto causa pioggia dopo 90 minuti circa. Commisso e famiglia sono arrivati presto per assistere alla seduta pomeridiana guidata da Iachini. Si prospettano dei cambi contro l’Inter di Conte, capitan Pezzella sta meglio e dovrebbe riprendersi il suo posto da titolare in mezzo alla difesa. Anche Amrabat potrebbe esordire dal primo minuto, a fargli spazio uno tra Duncan o Bonaventura. Ballottagio anche in attacco, Vlahovic cercherà di rubare il posto di Kouamè al fianco dell’eterno Ribery.