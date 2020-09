Calamai approva: “Kouamè è un fenomeno. Chiesa? Non vedo chi possa comprarlo. Biraghi…”

Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Sono contento perchè con il Torino abbiamo vinto praticamente senza Ribery e con Castrovilli e Chiesa che hanno giocato bene un tempo. Biraghi ha giocato ad alti livelli nella scorsa stagione, è stato obbligato a farlo visto che ha giocato per obiettivi importanti con l’Inter. Adesso si sente più sicuro, non ha sbagliato niente. Conte migliora i giocatori sotto l’aspetto fisico. Io non credo che parta nessuno tra Pezzella e Milenkovic, anzi per quello che so a Firenze arriveranno altri due difensori. Kouamè? Penso che sia un fenomeno, ha forza e tecnica. Chiesa credo che possa restare, non vedo nessuno pronto a comprarlo.