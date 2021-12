Dal centro sportivo: allenamento pomeridiano, lavoro a parte per tre viola

Fiorentina in campo per preparare la sfida di sabato prossimo contro la Salernitana. Differenziato per Dragowski e altri due giocatori

Federico Targetti

Allenamento pomeridiano oggi per la Fiorentina. Il gruppo, agli ordini di Vincenzo Italiano, prosegue la preparazione della gara in programma sabato prossimo al Franchi contro la Salernitana.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Dragowski, Nastasic e Castrovilli hanno lavorato anche oggi a parte. Seduta regolare, invece, per il resto del gruppo viola.