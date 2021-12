Ivan: “Dragowski dovrà guadagnarsi il posto. Terracciano più adatto per Italiano”

Il doppio ex di Fiorentina-Salernitana parla anche della sfida di sabato al Franchi: "Se i viola riusciranno a sbloccarla, dilagheranno"

Andrea Ivan , doppio ex della sfida in programma sabato prossimo al Franchi tra Fiorentina e Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Per i viola non sarà facile perché dovranno imporre il proprio gioco contro una squadra che si chiuderà dietro. Somiglierà un po' alle amichevoli del giovedì, quando spesso incontri avversari a cui puoi segnare anche 10 gol se riesci a sbloccare la gara".

Ivan continua: "Ribery? Non è facile trainare un gruppo da Serie B, il contesto è determinante. Gerarchie viola in porta? Secondo me ci sono. Quando Dragowski rientrerà in gruppo al 100%, giocherà un paio di gare e poi si vedrà. Dovrà guadagnarsi il posto. Per me, però, Terracciano è più adatto del polacco al gioco di Italiano".