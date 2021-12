“Fiorentina sulle orme dell’Atalanta. Vlahovic? C’è tempo per ricucire”

L'opinione di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, intervenuto a Lady Radio ha parlato così della Fiorentina: "Mai come in questa stagione ha chance di tornare in Europa e sarebbe una vittoria per Commisso che ha tanto investito tra squadra e centro sportivo che è fondamentale per chi nutre ambizioni. Speriamo si sblocchi la questione stadio. Il percorso intrapreso dalla Fiorentina mi ricorda per certi versi quello dell'Atalanta, anche se in contesti un po' diversi ma accomunati da una tifoseria molto calda".