Orsi: “Fiorentina, che personalità. Gonzalez non vuole giocare a destra”

L'intervento a Radio Bruno: "Italiano ha dato una mentalità offensiva, a costo di prendersi dei rischi"

Così Nando Orsi , ex portiere e oggi commentatore di Sky, parla della Fiorentina e della vittoria di Bologna:

"I viola hanno giocato con grande personalità e voglia di vincere. Dopo il pareggio, la Fiorentina non si è persa d'animo e si è costruita i due gol, nel finale ha un po' sofferto ma concedendo poco. La mentalità che Italiano ha dato a questa squadra è di fare sempre la partita, prendendosi anche qualche rischio. La società ha fatto la scelta giusta e adesso sta raccogliendo i frutti. Nico Gonzalez a destra? Secondo me gioca meglio perchè può puntare la porta e fare male, ma mi hanno detto anche domenica che il giocatore non gioca volentieri da quella parte".