Dainelli: “Il Franchi coperto sarà un vantaggio. I difensori viola…”

Dario Dainelli , capitano di lungo corso nella Fiorentina e con un'esperienza anche da dirigente (oggi lavora nel settore giovanile dell'Empoli) è stato ospite dei canali social viola per raccontare i suoi ricordi. Ma c'è stato spazio anche per commentare l'attualità, parlando dei suoi pari ruolo nella Fiorentina di oggi.

"Tutti i difensori della Fiorentina mi sembrano qualitativamente molto forti. La filosofia di gioco di Italiano li porta a prendersi qualche rischio, per essere sempre aggressivi. Qualche errore c'è stato, ma il mister lavora molto sui particolari - dice Dainelli -. Non è facile trovare il giusto equilibrio. Un consiglio? Usare il fisico per disturbare gli attaccanti. Le critiche? Firenze è una piazza difficile per un ragazzo, perchè c'è grande passione e grande aspettativa. I calciatori devono cercare di estraniarsi dal contesto, anche se oggi con i social non è facile. Il Franchi è un ambiente sempre speciale col pubblico che spinge. Se poi ci sarà questa copertura, lo stadio sarà ancora più bello e più caldo".