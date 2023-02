D’agostino: “La Fiorentina gioca all’europea. Amrabat-Mandragora buona coppia”

"Ho rivisto la Fiorentina di Conference. una squadra che è cinica le proprie occasioni. In più c'è stata la perla di Biraghi. Tra l'altro non era liberissimo lui. Quello è un gesto istintivo , ma c'è stata anche la furbizia sua. In Europa c'è meno tatticismo. Si gioca meno bassi, è una squadra che gioca a ritmi altissimi, anche troppo. La Fiorentina non fa un gioco Italiano ma molto europeo. Da noi paghi dazio contro le squadre chiuse.

Sul centrocampo: "Mandragora e Amrabat garantiscono fisicità. Con il 4-2-3-1 loro sono i migliori. Si completano a vicenda. Duncan e Castrovilli sono due mezz'ali. E non possono giocare a 2, non hanno le letture giuste. Il trequartista può essere Bonaventura o Barak, oppure Jovic seconda punta. La Fiorentina in Conference ha dimostrato di essere informa in Europa. Può provare a vincere come la Roma lo scorso anno. Con la Lazio in Europa la squadra di Italiano se la può giocare."