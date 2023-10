D’Agostino: “Il segreto di Arthur? Semplice, alla Juve mancavano certi princìpi”

Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex giocatore, tra le altre, di Roma, Udinese e Fiorentina, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di News.Superscommesse.it ha trattato diversi temi di Serie A. In questo estratto, D’Agostino spiega il perché Arthur, centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Juventus, si è rivelato fondamentale per l’ottimo avvio in campionato della squadra di Italiano.