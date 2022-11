Da idolo a bersaglio. Nico e le “accuse Mondiale”, tre occasioni per smentirle

Sampdoria, Salernitana e Milan, le occasioni per Nico Gonzalez per mettere a tacere quelle fastidiose accuse

Redazione VN

La buona notizia dall’allenamento di ieri della Fiorentina è il rientro totale in gruppo di Nico Gonzalez che salvo complicazioni tornerà quindi tra i convocati per la sfida contro la Sampdoria in programma domani alle 15. Notizia documentata dalla stessa società viola che sui propri canali social ha postato le foto dell’argentino insieme ai suoi compagni. La notizia, però, non è stata accolta dai tifosi con l’entusiasmo di chi sta per rivedere vestire la propria casacca a quello che dovrebbe essere l’arma in più della Fiorentina di Italiano e che fino a tempo era un un vero e proprio idolo. Ma, anzi, sotto i post in questione sono molteplici i commenti in cui Nico viene accusato di "tirarsi indietro" pensando ai Mondiali.

Prime ruggini — Per capire quanto Nico Gonzalez fosse entrato nel cuore dei tifosi gigliati, basta riavvolgere il nastro fino alla settima giornata, Fiorentina-Verona con l’ex Stoccarda pronto a rientrare sul terreno di gioco dopo una fastidiosissima tallonite. Nico entra accompagnato da un’ovazione dello stadio e dopo pochi minuti chiude la partita con un tap-in sottoporta che fa esplodere lo stadio in un urlo liberatorio. La Fiorentina è tornata alla vittoria e si gode (finalmente) le giocate del suo giocatore più rappresentativo. “Godiamoci il momento perché prima o poi finisce”, neanche il tempo di gustarsi la vittoria che nella stessa serata arriva una notizia che fa storcere il naso a tanti (se non tutti) i tifosi viola. Nico Gonzalez partirà con l’Argentina durante la sosta nazionali. Ma come? Il giocatore era appena tornato e adesso prenderà parte alla tournèe negli Stati Uniti anziché sfruttare i 15 giorni della sosta per ritrovare la miglior condizione con la Fiorentina? Sì. Decisione legittima, sia chiaro, visto il Mondiale alle porte (basti pensare che Dybala appena infortunato fece lo stesso), ma che d’altro canto non può far certo sorridere i tifosi gigliati che intanto iniziano accusare Nico di avere la testa in Qatar.

Arrivano i fischi — Dopo questo prima polemica, l’apice si ha durante Fiorentina-Inter. Nico, appena tornato a disputare una partita completa (contro il Lecce), scende nuovamente in campo dal primo minuto. Sembra l’inizio di una nuova ripresa, ma dopo soli sette minuti l’argentino richiama l’attenzione della panchina ed alza bandiera bianca. Cambio obbligato che viene accompagnato dai fischi dello stadio che non accetta l’ennesimo stop del proprio beniamino. I tifosi viola iniziano a spazientirsi e nei giorni successivi non risparmiano critiche e pesanti accuse nei confronti del numero 22, pensando ancora una volta che la paura di non giocare i mondiali in Qatar la faccia da padrone. Sull’argomento interviene deciso anche Vincenzo Italiano che si dice pronto a mettere la mano sul fuoco sul fatto che nella testa di Gonzalez ci sia solo la Fiorentina, ma questo non basta per frenare le polemiche che proseguono ancora oggi.

Ultime tre occasioni — Adesso però, la Fiorentina è attesa da tre partite spartiacque per il proseguo del campionato e poter contare, anche solo per alcuni sprazzi, sul talento argentino diventa fondamentale (non dimentichiamo che nonostante lo scarso minutaggio i numeri dimostrano la sua importanza). E' tempo quindi di pensare solo al bene della Fiorentina nelle partite che diventano di fatto anche un'occasione per lo stesso Nico per mettere a tacere queste fastidiose voci che minano alla sua professionalità, dando tutto se stesso per la causa gigliata. Un’occasione per lasciarsi (se come ci auguriamo verrà convocato) durante la sosta con il sorriso e senza strascichi che potrebbero avere pesanti ripercussioni sul futuro dell'argentino in terra toscana.