Da ex obiettivo viola e baby fenomeno a flop in Olanda. Lucca torna alla base

Ricordate quando Lorenzo Lucca era considerato un nuovo attaccante prodigio? Ecco tutto questo sembra ormai passato. Infatti la punta dopo un grande avvio al Pisa lo scorso anno è sparito. Si parlava di lui anche alla Fiorentina, una delle tante idee per il post Vlahovic. In estate dopo un finale in affanno sotto la torre, era andato all'Ajax. Ma ad Amsterdam ha faticato molto. E non verrà riscattato dai lanceri. Con rientro previsto a Pisa, chissà quale sarà il suo futuro.