FOTO VN – Da… Coverciano: Iachini sorride, si svuota l’infermeria viola. Quarta già in panchina?

La Fiorentina si sta allenando questo pomeriggio al Centro Tecnico di Coverciano, data l’assenza di illuminazione che caratterizza il Cs “Davide Astori” e i contemporanei lavori di manutenzione al manto erboso del Franchi. Tutti rientrati i Nazionali – ultimi ad aggregarsi i serbi Milenkovic e Vlahovic – oggi è stata la giornata dell’approdo a Firenze di Martinez Quarta. Il nazionale argentino risulta convocabile, nonostante “jet-lag” e pressoché zero allenamenti con la squadra sinora. Il giocatore infatti non si è allenato oggi pomeriggio, limitandosi a visitare le strutture. Rimandata a domani la prima seduta coi compagni, per lui si profila la prima panchina nella trasferta di Cesena. La pausa delle nazionali ha momentaneamente interrotto il filo con la stagione 2020-21 che riprende con la quarta giornata di Serie A. Avversario lo Spezia di Italiano, alle prese con diverse defezioni importanti. Sul fronte interno l’infermeria Viola sorride: Pezzella, Castrovilli e Ribery sono pienamente recuperati. Iachini riparte dalla sconfitta casalinga con la Sampdoria e spera che la sua Fiorentina possa rimettersi in marcia, dopo il doppio zero raccolto tra Inter e blucerchiati. Le indicazioni raccolte dal Pentasport di Radio Bruno confermano il 3-5-2, con Lirola in vantaggio sul neo viola Callejon.

Nella foto scattata dal nostro inviato Alessandro Guetta il gruppo viola rientra ai Campini a bordo di due pullman, tra staff e calciatori.

