Qui Spezia: Italiano studia la formazione anti-viola, in porta tocca a Provedel?

Lo Spezia è tornato ieri a lavorare a Follo – terminati i lavori di adeguamento – in vista della Fiorentina. Ancora molti gli assenti per Italiano: oltre ai Nazionali anche Maggiore in isolamento, Marchizza e gli infortunati Galabinov, Ramos, Capradossi, Zoet, Mastinu e Mattiello. Out anche Ismajli e Sena, ancora non in gruppo. Ha lavorato parzialmente in gruppo Deiola.

Secondo La Nazione potrebbe esserci Provedel in porta contro la Fiorentina, con Ferrer che tornerebbe titolare sopravanzando Sala, Terzi e Chabot centrali con Dell’Orco a sinistra in ballottaggio con Bastoni. A centrocampo vanno verso la riconferma Ricci e Mora, con Bartolomei terzo, mentre in avanti ballottaggio Verde-Agudelo sulla destra, Gyasi a sinistra e Piccoli davanti. Nzola e Farias sono pronti ma sarà più facile vederli in campo a gara in corso.