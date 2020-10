Agudelo si presenta: “Con la Fiorentina gara come le altre. Ruolo? Attaccante esterno”

Giornata di presentazioni per Kevin Agudelo, ex viola recentemente passato allo Spezia che domenica ritroverà la Fiorentina da avversario. Questi i passaggi più interessanti delle sua dichiarazioni in sala stampa: “Qui mi trovo bene, ho trovato ragazzi di qualità. Ruolo? Mi piace quello che mi fa fare Italiano, l’attaccante esterno, mi fa arrivare a fare gol. È questo il ruolo che mi permette di esprimere le mie qualità uno contro uno.

Fiorentina? È una partita come le altre, ma cercherò di dimostrare quello che non sono riuscito a far vedere là. A livello generale dovremo affrontarla con la testa giusta perché dobbiamo fare un po’ di più dimostrando qualcosa. Dobbiamo migliorare nelle due fasi, sarà difficile ma spero di stare al cento per cento. Sono felice dell’apprezzamento di Amrabat, alla Fiorentina ho fatto poco minutaggio forse perché l’anno scorso l’allenatore voleva un altro tipo di giocatore. Sono qui per far vedere le mie doti e per aiutare questa squadra a mantenere la categoria”.