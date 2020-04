Cutrone: “La Fiorentina ci manda un programma di allenamento completo. I miei idoli…”

Pomeriggio di dirette Instagram per alcuni giocatori della Fiorentina. Non solo quelle di Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, ma anche quella di Patrick Cutrone che ha parlato sulla pagina Instagram di “Chiamarsi Bomber“:

La Fiorentina ci manda un programma di allenamento completo anche di alimentazione. Passo la quarantena passo come posso, con la mia ragazza che per fortuna è con me. In cucina non me la cavo male! Invece sto provando a fare il dj, ma sempre con più testa ad allenarmi che ad altro. Serie TV? Io guardo I Cesaroni, sto riscoprendo le vecchie serie con cui sono cresciuto.

Non sono un appassionato di Playstation, mi piace di più giocare a un gioco su tablet e smartphone che somiglia a Fortnite. Il mio idolo da bambino? Da piccolo guardavo il calcio in generale, mi piacevano Inzaghi, Shevchenko, ammiravo quelli che facevano la differenza. Da piccolo mi piaceva giocare in generale, potevano mettermi dappertutto, ma sono sempre stato attaccante, a stare dietro mi annoiavo.

Ho passato una vita con Locatelli, vedevo più lui che i miei genitori, avevamo un legame di fratellanza e adesso ci sentiamo spesso: poco fa abbiamo fatto una chiamata con lui e Calabria. In 12-13 anni di settore giovanile ho visto tantissime persone che non sono arrivate per svariati motivi, pur essendo forti. Tutt’ora le emozioni del primo gol in A sono indescrivibili. In quel Milan-Bologna non ero neanche certo di entrare, avrò fatto sei km solo nel riscaldamento perché ero carichissimo. Poi a San Siro, nello stadio di quella che è sempre stata la mia squadra del cuore.

Al fantacalcio non gioco, l’ho provato ma non ho modo di starci attento come si dovrebbe. Molti miei amici ci giocano, mi chiedono se mettermi o no. Spero di far felici i miei fantallenatori. I gol fatti me li ricordo bene, non mi piace andarmeli a rivedere ma ogni tanto mi capita. Però sto più attento agli errori che alle cose che mi riescono. Maglie? Non sono proprio un collezionista, ma mi piace averne, danno soddisfazione. Ho Totti, lui era a fine carriera e ce l’ho fatta, ho Ronaldo, ho Messi nonostante non ci abbia giocato davvero contro perché era infortunato, sono riuscio ad avere Ibra, Bale, Lewandowski… La scambierei con tutti! In Nazionale un’altra emozione da non dimenticare, contro l’Argentina, per il mio Paese… Tra Serie A e Premier League è proprio un modo diverso di vivere, dagi orari all’alimentazione, mentre a livello calcistico credo si veda, si fa meno ritiro ma in allenamento giocando ogni tre giorni ci si basa sul conoscersi, fare tattica (anche se ce n’è meno che in Italia), esercizi come partitelle e possessi. Al Wolverhampton il Mister è portoghese, la sua mentalità è più vicina a quella italiana, noi una sessione video a settimana la facevamo, poi non so gli altri. Il coro? Mi hanno fatto sentire accolto e ben voluto sin dall’inizio, ringrazio i tifosi. All’inizio non me n’ero accorto, me lo hanno mandato i miei amici. Quella mamma che ha scritto su Twitter riguardo al figlio ho provato a contattarla, ma ancora non ci sono riuscito. Vorrei far avere la mia maglietta a suo figlio, che mi considera suo idolo.

Io ho giocato con Higuain, c’è tanto da imparare da uno come lui, dentro e fuori dal campo. Tra gli avversari non saprei sceglierne uno preciso, ne ho affrontati tanti forti e ne ho di forti anche in squadra. Il più simpatico? Al Milan Kessie, Calhanoglu e Castillejo; in Inghilterra Traoré e Jimenez; alla Fiorentina Chiesa, Vlahovic, Ceccherini, Venuti e Pezzella, tra quelli con cui mi trovo meglio.

Gattuso? Lui in allenamento lo senti sempre, sa che puoi dargli il massimo.